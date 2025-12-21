Ma il meloniano lo blocca | Non decide lui il candidato

Nel contesto politico locale, si assiste a tensioni tra le diverse forze e figure di rilievo. In questa dinamica, emerge il ruolo del meloniano, che si oppone con fermezza alle decisioni unilaterali. Ma il meloniano lo blocca:

"Il sindaco Panieri è in un tale delirio di onnipotenza che pensa di poter decidere anche il candidato del centrodestra. Sappia che chi correrà verrà scelto da chi non si riconosce in questa amministrazione, che non ha di certo migliorato la nostra amata città, e vuole optare per una scelta unita nell’alternativa". Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, almeno per ora non raccoglie la sfida lanciata dal primo cittadino, che lo ha indicato come suo possibile sfidante alle elezioni comunali della primavera 2026. L’esponente di opposizione contesta però con forza il bilancio di fine anno tracciato ieri da Panieri nel consueto scambio di auguri con i giornalisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

