Ma Belve Crimi si fa oppure no? Ecco la notizia che delude i fan di Francesca Fagnani

Belve Crime non è partito come previsto e i fan di Francesca Fagnani restano spiazzati. La Rai cambia i piani all'ultimo momento: ecco quando dovrebbe andare in onda lo spin-off. Chi martedì sera si è sintonizzato su Rai Due convinto di assistere al debutto di Belve Crime ha vissuto una vera e propria doccia fredda. Al posto di Francesca Fagnani e del suo attesissimo spin-off, il pubblico si è ritrovato davanti al film Moonfall. Un cambio di programmazione improvviso che ha spiazzato gli spettatori e provocato un vero crollo negli ascolti.

