Lutto per George Clooney | è morta la sorella Ada

Lutto per George Clooney. È morta all'età di 65 anni Adelia 'Ada' Zeidler, sorella maggiore dell'attore. La donna si è spenta venerdì 19 dicembre a causa di un tumore, come riferito dalla rivista "People". "Mia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso. Amal e io la rimpiangeremo profondamente", ha detto Clooney. Secondo il necrologio, Ada Zeidler, residente ad Augusta, nel Kentucky, è morta "pacificamente, circondata dalle persone che amava" presso il St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, nel Kentucky. Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, era figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
