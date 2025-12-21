Lutto per George Clooney è morta la sorella Ada Zeidler | aveva 65 anni
(Adnkronos) – È morta all'età di 65 anni Adelia 'Ada' Zeidler, sorella maggiore dell'attore George Clooney. Si è spenta venerdì 19 dicembre a causa di un tumore, come riferito dalla rivista "People". "Mia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso", ha .
