Lutto per George Clooney è morta la sorella Ada Zeidler | aveva 65 anni

(Adnkronos) – È morta all'età di 65 anni Adelia 'Ada' Zeidler, sorella maggiore dell'attore George Clooney. Si è spenta venerdì 19 dicembre a causa di un tumore, come riferito dalla rivista "People". "Mia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso", ha . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Lutto per George Clooney: è morta la sorella Adelia, aveva 65 anni

Leggi anche: George Clooney in lutto: la sorella Ada muore a 65 anni dopo aver combattuto contro il cancro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lutto per George Clooney: è morta la sorella Adelia, aveva 65 anni - È morta a 65 anni a causa di un cancro Adelia Zeider Clooney, sorella del noto attore George. fanpage.it