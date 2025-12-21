Lutto nel mondo sindacale è morto Giovanni Farruggia

La Cisl Funzione pubblica ha annunciato la morte di Giovanni Farruggia, 73 anni, ex segretario provinciale e storico esponente del sindacato. Padre di Alessandro Farruggia, oggi responsabile della Sanità pubblica e privata, è stato per anni un punto di riferimento per la categoria e per il mondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

