Lutto nel mondo sindacale è morto Giovanni Farruggia
La Cisl Funzione pubblica ha annunciato la morte di Giovanni Farruggia, 73 anni, ex segretario provinciale e storico esponente del sindacato. Padre di Alessandro Farruggia, oggi responsabile della Sanità pubblica e privata, è stato per anni un punto di riferimento per la categoria e per il mondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio, è morto Giovanni Galeone
Leggi anche: Lutto nel mondo della cultura, è morto l’artista monrealese Giovanni Leto
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Lutto nel mondo della scuola Addio al prof. Fabbrizio - facebook.com facebook
Lutto nel mondo Use. Il basket empolese piange la scomparsa di Piero Nencioni x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.