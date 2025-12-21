lutto a voltana per la morte di sergio ricci protagonista della cooperazione e dello sport

Voltana piange la scomparsa di Sergio Ricci, figura di primo piano del mondo cooperativo emiliano-romagnolo. Noto per la sua lunga e prestigiosa carriera, Ricci ha operato per oltre mezzo secolo ai vertici del settore carni, ricoprendo ruoli apicali per i principali operatori cooperativi della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

