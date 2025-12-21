Lutto a Varallo Pombia addio al dottor Giovanni Giardina
Lutto a Varallo Pombia per la scomparsa del dottor Giovanni Giardina.Oncologo in pensione, aveva lavorato all'ospedale di Varese, si è spento all'età di 76 anni all'ospedale di Borgomanero.Il dottor Giardina era stato anche assessore comunale a Varallo Pombia dal 1989 al 1998. Dal 2021 era. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Addio al dottor Giardina: fu oncologo a Varese.
Lutto nel mondo della sanità #varesina: è #morto il dottor Giovanni Giardina, oncologo, per molti anni in servizio all'ospedale di Circolo. Aveva 76 anni, era di #VaralloPombia facebook
