Luoghi rumori silenzi Il tributo alla montagna del fotografo Zardini
Luoghi, rumori, silenzi: un viaggio visivo nella montagna attraverso l'obiettivo di Stefano Zardini. La sua fotografia cattura atmosfere autentiche e momenti di quiete, offrendo uno sguardo profondo sulla natura alpina. In occasione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Ikonos Art Gallery, Lumen-Museum of Mountain Photography e Fabbrica del Vapore ospitano questa mostra, che rende omaggio alla maestosità delle montagne.
Per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Ikonos Art Gallery, Lumen-Museum of Mountain Photography e Fabbrica del Vapore aprono le porte alla mostra del fotografo ampezzano Stefano Zardini. “A Visionary at Altitude – N vijionar sö alalt” è un’esperienza immersiva nel mondo della fotografia contemporanea e dell’arte a servizio della montagna. Una trilogia di collezioni del fotografo diverse per atmosfera e approccio visivo, il cui unico filo conduttore è il pensiero visionario di Zardini, che accompagna i visitatori in un percorso di luoghi, rumori e silenzi, ma soprattutto di uomini e donne di montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Teatro, "Rumori fuori scena" dà il via alla stagione del Lyrick di Assisi
Leggi anche: Ottobre di concerti in memoria del compositore Terenzio Zardini
Luoghi, rumori, silenzi. Il tributo alla montagna del fotografo Zardini.
Il Consiglio comunale del 17 dicembre ha approvato le modifiche al regolamento di polizia locale su sigarette all’aperto e rumori nei luoghi pubblici. Illustrate anche le principali proposte di interventi e i progetti dell’amministrazione per il 2026 #gavirate - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.