Luoghi, rumori, silenzi. Il tributo alla montagna del fotografo Zardini.

Luoghi, rumori, silenzi: un viaggio visivo nella montagna attraverso l'obiettivo di Stefano Zardini. La sua fotografia cattura atmosfere autentiche e momenti di quiete, offrendo uno sguardo profondo sulla natura alpina. In occasione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Ikonos Art Gallery, Lumen-Museum of Mountain Photography e Fabbrica del Vapore ospitano questa mostra, che rende omaggio alla maestosità delle montagne.

Per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Ikonos Art Gallery, Lumen-Museum of Mountain Photography e Fabbrica del Vapore aprono le porte alla mostra del fotografo ampezzano Stefano Zardini. “A Visionary at Altitude – N vijionar sö alalt” è un’esperienza immersiva nel mondo della fotografia contemporanea e dell’arte a servizio della montagna. Una trilogia di collezioni del fotografo diverse per atmosfera e approccio visivo, il cui unico filo conduttore è il pensiero visionario di Zardini, che accompagna i visitatori in un percorso di luoghi, rumori e silenzi, ma soprattutto di uomini e donne di montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

