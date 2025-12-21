L’Unione Nord Lodigiano partecipa alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, contribuendo con quattro agenti al dispositivo di sicurezza. Questa iniziativa testimonia l'impegno della comunità locale nel garantire un evento sicuro e ben organizzato. La presenza degli agenti rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e assicurare il normale svolgimento delle competizioni. L’Unione Nord Lodigiano alle Olimpiadi con 4 agenti.

Anche il Lodigiano darà il proprio contributo al dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L' Unione Nord Lodigiano ha infatti formalizzato l'adesione a un protocollo di collaborazione promosso dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio, finalizzato a rafforzare la sorveglianza stradale e urbana nelle aree che ospiteranno le competizioni olimpiche. L'Unione dei Comuni di Zelo Buon Persico, Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco e Cervignano d'Adda metterà a disposizione personale qualificato della propria Polizia locale nel periodo di massimo afflusso di pubblico e atleti, previsto nel febbraio 2026.

