Va alla Dole Rimini il derby della Romagna. L'Unieuro cade davanti ai 3055 del Palafiera, ma lo fa a testa alta, al termine di un match ben giocato, che ha visto la squadra di coach Antimo Martino avanti anche di 16 punti. La svolta a favore dei rivieraschi è arrivata DeSwan Stephens (18 punti e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - L'Unieuro sciupa 16 punti di vantaggio, è un Natale amaro: la Dole espugna il Palafiera e si prende il derby

Unieuro Forlì - Dole Rimini, le foto del derby.

