L’unico dubbio di Conte riguarda Lang ed Elmas Buongiorno può tornare dal 1? Gazzetta

Secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe un solo dubbio riguardo alla gara contro il Bologna di domani sera. Elmas o Lang? Con il primo, più centrocampista, il Napoli è riuscito ad infastidire la difesa a 3 del Milan, al netto dei diversi errori tecnici del macedone durante la partita. Lang potrebbe mettere maggiormente in difficoltà nell’uno-contro-uno il lato destro della difesa di Italiano, spesso molto alta in pressione ma coraggiosa nel ripiegare lasciando tanto campo dietro di sé. Gazzetta: solo un dubbio per Conte, riguarda Lang ed Elmas. Scrive così in un paragrafo la Rosea: “Su Riad è tornato il sole, così per la dirigenza del Napoli c’è stato modo anche di godersi la città, oltre che di partecipare ad alcuni incontri ufficiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

