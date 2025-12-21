L’undici Calapai con la febbre a destra c’è Tozzuolo Giunti è in partenza | andrà in panchina

L’undici titolare è stato annunciato con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. Calapai è indisponibile per febbre, mentre Tozzuolo occupa il settore destro. Giunti si appresta a partire e rimarrà in panchina. Tedesco ha scelto di anticipare le decisioni in difesa e attacco, mantenendo invece incerte le quote a centrocampo, con Bartolomei confermato in regia e Torrasi valutato per la presenza in campo.

Stavolta Giovanni Tedesco anticipa le scelte in difesa e in attacco, ma non anticipa quelle a centrocamo, fatta eccezione per la presenza di Bartolomei in regia: "Torrasi ha fatto grandi partite, ma Paolo l'ho visto meglio e credo sarà della partita". C'è il nodo-Giunti, vicino alla cessione. "Un ragazzo d'oro, fantastico, cresciuto con maglia del Perugia – spiega l'allenatore alla vigilia – mi ha detto 'io ci sono sempre e comunque'. Lui c'è con il cuore e con la testa". Probabile che il Perugia deciderà non di rischiarlo visto che c'è una trattativa in chiusura con il Padova. Ci sarà Megelaitis e molto probabilmente Tumbarello.

