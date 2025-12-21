L’Una Hotels torna alla vittoria contro Trento e si regala un bel Natale

Reggio Emilia, 21 dicembre 2025 – L' Una Hotels si regala un felice Natale interrompendo, davanti al caldo e amico pubblico del PalaBigi, la serie di sconfitte che, in serie A, durava ormai da fine ottobre. E battendo una comunque coriacea Dolomiti Energia Trento, al culmine di una valida prestazione, fa un bel regalo anche ai quasi 3.500 supporters reggiani convenuti in via Guasco nonostante il periodo non certo felice. Sugli scudi un ottimo Caupain, ben coadiuvato da un solidissimo Williams. Reggio parte tonica, non l’aiuta la fortuna: con tiri aperti e ben costruiti che escono di un nulla. L’atteggiamento però è quello giusto e permette ai biancorossi di prendersi il primo abbrivio del match: 11-5 al 4’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

