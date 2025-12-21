Luminarie e installazioni artistiche in Emilia Romagna | la mappa nella nostra regione

Luminarie e installazioni artistiche in Emilia Romagna rappresentano un patrimonio di creatività e tradizione che arricchisce il paesaggio locale. Questa mappa offre una panoramica delle principali iniziative in regione, evidenziando il valore culturale e artistico di queste decorazioni. Un'occasione per scoprire come le luci siano parte integrante delle celebrazioni e dell’identità regionale. Luminarie e installazioni artistiche in Emilia Romagna: la mappa nella nostra regione.

Bologna, 21 dicembre 2025 – L'Emilia Romagna è tutto un bagliore in questo dicembre che sa di feste. Ma si tratta di una visione illuminata che va oltre le deliziose lucine. Luminarie e installazioni artistiche, creative ed ecosostenibili sono il segno di questi anni Venti che cercano anche una forma artistica pubblica in queste presenze. E trasformano tutto, a cominciare dalla Romagna, in una costellazione diffusa, ideale per un tour fuori dagli schemi alla ricerca della creazione che colpisce di più. A Milano Marittima la monumentale istallazione di Marinella Senatore. DCIM104MEDIADJI0058.JPG Da Milano Marittima, dove la monumentale installazione luminosa 'We Rise by Lifting Others ' di Marinella Senatore 'incorona' la rotonda Primo Maggio e invita i passanti all'unione, fino a Cesena, dove i versi di Mariangela Gualtieri scorrono in aria come fili d'oro che raccontano gratitudine e cura.

A Milano Marittima la monumentale istallazione di Marinella Senatore - La monumentale installazione luminosa di Marinella Senatore, tra le artiste italiane più acclamate al mondo, abbracciala rotonda Primo Maggio a Milano Marittima con le frasi di Robert G. ilrestodelcarlino.it

Scenografie luminose a Comacchio e Ferrara - Eccoci a Bologna, dove via Indipendenza ’risuona’ di luci con le luminarie dedicate alla canzone di Luca Carboni ’ Bologna è una regola ’. ilrestodelcarlino.it

La pista di ghiaccio e la giostra antica! Dalle 10:30 alle 19:30 Il Castello si illumina e si trasforma con luminarie, installazioni e scenografie che avvolgono ogni angolo in un’atmosfera festosa e magica. La pista di ghiaccio, la giostra antica con cavalli - facebook.com facebook

