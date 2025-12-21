L'ex first lady ha cambiato immagine, dedicandoci il libro «The Look»: «Ho ricominciato a portare le treccine, da first lady non avrei mai potuto farlo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'ultima svolta di Michelle Obama: da personaggio politico a influencer. Il nuovo libro (e il segreto dei capelli)

Leggi anche: Nel suo nuovo libro The Look Michelle Obama svela tutti i segreti del suo guardaroba da First Lady

Leggi anche: L’ultima notte dei Reiner: la lite, l’hotel, e l’arresto del figlio Nick. Michelle Obama: “Avrei dovuto incontrarli”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'ultima svolta di Michelle Obama: da personaggio politico a influencer. Il nuovo libro (e il segreto dei capelli) - L'ex first lady ha cambiato immagine, dedicandoci il libro «The Look»: «Ho ricominciato a portare le treccine, da first lady non avrei mai potuto farlo» ... msn.com

L'ultima svolta di Michelle Obama: da personaggio politico a influencer. Il nuovo libro (e il segreto dei capelli) x.com

Telesveva. . SERIE D | Andria per la svolta a Pompei: diretta su Telesveva. Barletta-Nardò al "Puttilli", il big match dell'ultima di andata è tra Paganese e Fasano #puglia #sport - facebook.com facebook