L' ultima polemica del Pd sul Tg1 e la Rai
Il Pd parte all'attacco del servizio pubblico. "Il taglio di 10 milioni di euro alla Rai inseriti in Manovra dal governo e il rilancio, da parte del Tg1, di un sondaggio commissionato da Affaritaliani.it che accredita il gradimento della manovra sono due facce della stessa strategia: indebolire il servizio pubblico e piegarlo alla propaganda", è l'accusa lanciata dai parlamentari del Pd membri della commissione di Vigilanza Rai. Secondo i parlamentari dem "è irresponsabile continuare a sottrarre risorse alla Rai come hanno denunciato anche alcuni consiglieri di amministrazione. Dopo anni di vincoli e riduzioni, - si legge nella nota dei piddini - questo nuovo taglio arriva proprio mentre il servizio pubblico dovrà affrontare appuntamenti straordinari come Olimpiadi e Paralimpiadi, senza risorse certe e programmabili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Rai: Lega, 'Pd arranca e attacca il Tg1'
Leggi anche: Rai: Lega, 'Pd arranca e attacca il Tg1'
La Lega vince il braccio di ferro sulle pensioni: stralciato l'emendamento del governo.
Manovra: Pd, irresponsabile togliere risorse alla Rai,Tg1 piegato a propaganda - "Il taglio di 10 milioni di euro alla Rai inseriti in Manovra dal governo e il rilancio, da parte del Tg1, di un sondaggio commissionato da Affaritaliani. lagazzettadelmezzogiorno.it
Il Tg1 cita il sondaggio di Affaritaliani sulla manovra e il Pd attacca RAI e governo. Gasparri: "Dem allergici alla verità" - secondo il quale un italiano su dieci approva la Legge di Bilancio 2026 - affaritaliani.it
Rai: Gasparri, 'patetica faziosità Pd che critica il Tg1' - "È patetica la faziosità degli esponenti del PD che criticano il Tg1 perché ha riferito di un sondaggio diffuso da alcune agenzie che parla di un giudizio positivo della mag ... lanuovasardegna.it
Polemica sull’arbitro di Bologna-Inter: il nome fa arrabbiare i tifosi ULTIMA ORA https://urly.it/31d7h8 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.