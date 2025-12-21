L' ultima polemica del Pd sul Tg1 e la Rai

Il Pd parte all'attacco del servizio pubblico. "Il taglio di 10 milioni di euro alla Rai inseriti in Manovra dal governo e il rilancio, da parte del Tg1, di un sondaggio commissionato da Affaritaliani.it che accredita il gradimento della manovra sono due facce della stessa strategia: indebolire il servizio pubblico e piegarlo alla propaganda", è l'accusa lanciata dai parlamentari del Pd membri della commissione di Vigilanza Rai. Secondo i parlamentari dem "è irresponsabile continuare a sottrarre risorse alla Rai come hanno denunciato anche alcuni consiglieri di amministrazione. Dopo anni di vincoli e riduzioni, - si legge nella nota dei piddini - questo nuovo taglio arriva proprio mentre il servizio pubblico dovrà affrontare appuntamenti straordinari come Olimpiadi e Paralimpiadi, senza risorse certe e programmabili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

