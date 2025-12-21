L’ultima dell’anno è una trappola Occhio Ancona ti giochi molto

L’ultima partita dell’anno può sembrare un momento di rilassamento, ma spesso nasconde insidie e responsabilità importanti. Per l’Ancona, l’incontro con il Notaresco rappresenta un’occasione cruciale per consolidare la propria posizione e guardare avanti con fiducia. È un impegno che richiede concentrazione e determinazione, perché le scelte di oggi possono influenzare il cammino futuro. L’ultima dell’anno è una trappola. Occhio Ancona, ti giochi molto.

E' arrivata anche l'ultima partita del 2025 e per l' Ancona il confronto odierno di Notaresco rappresenta un punto cardine in ottica futura. I dorici, terza forza del campionato, fanno visita alla quinta in classifica, una squadra tornata alla vittoria domenica scorsa a San Marino, la vera sorpresa di questo campionato, anche perché sta portando alto il nome del più piccolo comune del girone F, Notaresco, appunto, 6mila abitanti, meno di Castelfidardo come pure di San Mauro Pascoli. La squadra di mister Vagnoni ha cominciato il campionato fortissimo per poi rallentare da novembre. Ma è anche vero che finora ha perso solo tre partite.

