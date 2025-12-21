L'Udinese manda Nani in TV dopo la figuraccia con la Fiorentina | dice un'amara verità
Cosa è successo contro la Fiorentina? Il dirigente prova a spiegarlo ed è difficile davvero perché negli occhi c'è ancora la prestazione di sette giorni fa contro i campioni d'Italia. "Non ci sono scuse. La verità è che non riusciamo a fare il salto qualità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
UDINESE - Nani: "Il primo obiettivo è la salvezza, poi proveremo ad alzare l'asticella" - Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina: "Il patron Pozzo in questi giorni ha detto che gli piacerebbe per i 130 anni ... napolimagazine.com
L’Udinese prosegue insieme a Nani e Inler: rinnovati i contratti per la stagione 25/26 - La stagione dell’Udinese è terminata con un soddisfacente dodicesimo posto in Serie A, ottenuto grazie anche e soprattutto Kosta Runjaic, che è riuscito a costruire una squadra competitiva e ... gianlucadimarzio.com
Servizio di Fabio Massimo Scepi IL NAPOLI AFFONDA A UDINE. l'Udinese manda ko il Napoli battendo 1-0 gli uomini di Antonio Conte. Passo falso importante per gli azzurri che perdono terreno dalla testa della classifica non riuscendo a sfruttare il pari del M - facebook.com facebook
#UdineseNapoli 1-0: #Ekkelenkamp manda ko #Conte Trasferta amara per gli azzurri che perdono contro l' #Udinese non sfruttando l'occasione del pari del #Milan per conquistare il primo posto in solitaria #seriea #SerieAEnilive #calcio #theonetv7 Segute x.com
