.Le forze russe hanno attraversato la frontiera con l’Ucraina presso il villaggio di Hrabovske, nella regione di Sumy, costringendo l’esercito ucraino a ritirarsi da alcune posizioni nella zona. Lo riporta l’agenzia Ukrinform citando l’ufficio stampa delle forze armate di Kyiv. Oltre 50 civili ucraini sono stati «portati via con la forza» dalla zona, venendo «trasferiti in territorio della Federazione Russa». La maggioranza sarebbero anziani e donne, come denunciato da un portavoce della difesa. I militari ucraini stanno tentando di respingere gli occupanti. Mosca non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Ucraina denuncia: «50 civili rapiti dai russi»

