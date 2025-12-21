Dopo la recente vittoria contro la Roma, Luciano Spalletti preferisce mantenere un atteggiamento tranquillo e concentrato. Il tecnico della Juventus evita di lasciarsi coinvolgere da discorsi eccessivi o commenti sul futuro, sottolineando l’importanza di restare concentrati sul presente. Spalletti frena l’entusiasmo e invita a mantenere la calma, dicendo semplicemente:

Spalletti frena l’entusiasmo dopo la vittoria della sua Juventus contro la Roma, non vuole sentire parlare di quello che lo aspetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Spalletti senza filtri in conferenza dopo la prima vittoria con la Juve: “Ho rotto i cogl**ni a tutti”

Leggi anche: Leandro Castan fa la differenza tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia: “Non l’ho mai detto prima”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Spalletti: Vittoria più bella da quando sono alla Juve. Cabal è un cavallo, David...; “È la vittoria più importante da quando sono qui”: perché Spalletti è così felice della sua…; Spalletti: 'La mia vittoria più importante alla Juventus'; Spalletti duro nonostante la vittoria della Juve: Non sono contento, situazioni imbarazzanti nel primo tempo.

Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Roma non vuole sentire certi discorsi: “Ti mordo” - Spalletti frena l’entusiasmo dopo la vittoria della sua Juventus contro la Roma, non vuole sentire parlare di quello che lo aspetta ... fanpage.it