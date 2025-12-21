Lucchese - Giro di boa a Fucecchio La Pantera vuole il titolo d’inverno
Oggi si assegna il titolo simbolico di campione d’inverno nel match tra Lucchese e Zenith Prato. La squadra di casa, con 31 punti, cerca di consolidare la posizione, mentre gli ospiti, con 32 punti, arrivano con il vantaggio della vittoria dell’anticipo. La partita rappresenta un importante momento di verifica per entrambe le formazioni in vista della seconda parte della stagione. La Lucchese vuole il titolo d’inverno.
Si assegna oggi il titolo, solo platonico, di campione d’inverno. Due sole le squadre che possono conquistarlo: la Lucchese, attualmente con 31 punti e lo Zenith Prato che, in virtù dell’anticipo di ieri, avendo vinto sul San Giuliano per 1 a 0, guida momentaneamente a 32. Ma ai rossoneri, di scena sul campo-trappola di Fucecchio, sarebbe sufficiente un pareggio per chiudere al comando la parte discendente del torneo, perché sarebbe ugualmente prima, in virtù della vittoria nello scontro diretto con lo Zenith. Ma Santeramo e compagni, più che guardare la classifica, che oggi ha una valenza molto relativa, dovranno pensare a ritrovare compattezza in difesa, un miglior "filtro" a centrocampo ed il necessario cinismo in zona offensiva, alla luce di quanto visto nell’amara finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Lucchese - Verso lo sprint del giro di boa. La Pantera vuole virare davanti allo Zenith
Leggi anche: Lucchese - Il campionato dà i numeri. Poker di successi per la Pantera. Tradizione favorevole in casa
Lucchese - Giro di boa a Fucecchio. La Pantera vuole il titolo d’inverno - Due sole le squadre che possono conquistarlo: la Lucchese, attualmente con 31 punti e lo Zenith Prato che, in virtù dell’anticipo di i ... sport.quotidiano.net
Lucchese - Verso lo sprint del giro di boa. La Pantera vuole virare davanti allo Zenith - I rossoneri se la giocheranno con i pratesi e il Viareggio (in ripresa) anche sino a fine campionato. msn.com
Calcio a 5. La Vigor Fucecchio porta a casa tre punti con la Lucchese - Prosegue l’ottimo inizio di stagione della Vigor Fucecchio, che dopo il doppio successo in Coppa Toscana, esordisce con i tre... lanazione.it
Lucchese-Sporting Cecina 2-1 Primi due gol in rossonero per Camilli Nel video il gol del 2 a 1 di Camilli (Immagini fornite dalla Lucchese Calcio) LUCCHESE (4-3-3): Milan, Venanzi (76’ Xeka), Luca Lorenzini, Picchi (70’ Cristhopher Russo), Rotondo, Sante - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.