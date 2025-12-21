La prima manche dello slalom gigante dell’Alta Badia è stata conquistata da un brillante Marco Schwarz. L’austriaco, sceso per primo, ha fatto il vuoto dietro di se, conservando per la seconda manche un vantaggio di 64 centesimi sull’americano River Radamus. La tracciatura della Gran Risa ha creato a molti problemi ed i distacchi enormi ne sono una diretta conseguenza. Tra i big, Marco Odermatt è sembrato il più in difficoltà. Solo undicesimo lo svizzero (+1.51) che sarà costretto alla rimonta. Stesso obiettivo per Alex Vinatzer che ha chiuso la sua prova al diciottesimo posto (+2.01). Distanti invece Filippo Della Vite, 28esimo (+2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luca De Aliprandini eliminato nella prima manche sulla Gran Risa: “Ho faticato a prendere il ritmo ed ho commesso subito un errore

