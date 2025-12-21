Luca De Aliprandini eliminato nella prima manche sulla Gran Risa | Ho faticato a prendere il ritmo ed ho commesso subito un errore
La prima manche dello slalom gigante dell’Alta Badia è stata conquistata da un brillante Marco Schwarz. L’austriaco, sceso per primo, ha fatto il vuoto dietro di se, conservando per la seconda manche un vantaggio di 64 centesimi sull’americano River Radamus. La tracciatura della Gran Risa ha creato a molti problemi ed i distacchi enormi ne sono una diretta conseguenza. Tra i big, Marco Odermatt è sembrato il più in difficoltà. Solo undicesimo lo svizzero (+1.51) che sarà costretto alla rimonta. Stesso obiettivo per Alex Vinatzer che ha chiuso la sua prova al diciottesimo posto (+2.01). Distanti invece Filippo Della Vite, 28esimo (+2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Marco Schwarz fa il vuoto nella prima manche del gigante sulla Gran Risa. Vinatzer chiamato alla rimonta
Leggi anche: Alex Vinatzer dopo la prima manche sulla Gran Risa: “È una neve che si deve attaccare, devo migliorare la mia posizione”
Luca De Aliprandini eliminato nella prima manche sulla Gran Risa: “Ho faticato a prendere il ritmo ed ho commesso subito un errore - La prima manche dello slalom gigante dell'Alta Badia è stata conquistata da un brillante Marco Schwarz. oasport.it
De Aliprandini scoppia a piangere in diretta tv per la fidanzata in ospedale: “Ho gareggiato per lei” - Le toccanti parole dell'azzurro dopo la gara in Val d'Isère: Luca è legato alla sciatrice svizzera che, due giorni fa, ha riportato danni cervicali a seguito di una brutta caduta a St. corrieredellosport.it
De Aliprandini piange in tv pensando alla fidanzata Gisin infortunata: «Ha voluto lei che facessi la gara, è stata dura» - L'azzurro si commuove al termine del gigante di Val d'Isere, è tornato in Francia dopo essere stato in ospedale dalla compagna Michelle Gisin: «Mi dà la forza» ... corriere.it
Oggi non era una gara qualunque per Luca De Aliprandini è sceso in pista nonostante i seri problemi familiari che l'hanno coinvolto: la sua fidanzata Michelle Gisin, infatti, si è infortu!nata gravemente cadendo in prova a St.Moritz. Lui l'ha raggiunta in Svi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.