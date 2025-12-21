L’oroscopo di oggi domenica 21 dicembre 2025 | benvenuto inverno con il Sole in Capricorno

21 dic 2025

Nell’oroscopo di oggi, domenica 21 dicembre 2025, il sole entra ufficialmente nel segno del Capricorno, segnando l'inizio dell'inverno e del solstizio. Questo passaggio astrologico invita a riflettere su nuovi obiettivi e a consolidare i progetti in corso. L’inizio della stagione fredda porta con sé un momento di introspezione e pianificazione, utile per affrontare il periodo con maggiore consapevolezza.

Nell’oroscopo di oggi, domenica 21 dicembre 2025, il sole entra ufficialmente nel segno del Capricorno e sarà solstizio d'inverno. Oggi il segno fortunato è il Capricorno stesso mentre quello sfortunato il Cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

