L’Oroscopo di domani 21 dicembre 2025 | le previsioni e il segno fortunato del giorno
La giornata di domani segna l'ingresso ufficiale del Sole nel Capricorno, inaugurando il solstizio d'inverno e aprendo una fase più concreta e riflessiva per tutti i segni. Le energie astrali invitano a fare bilanci, a pianificare con attenzione e a dare valore a ciò che è davvero essenziale. Transiti astrali del 22 dicembre 2025. Il Sole in Capricorno porta pragmatismo, responsabilità e desiderio di stabilità. La Luna in Vergine favorisce l'ordine mentale, l'attenzione ai dettagli e le decisioni ponderate. Mercurio in Sagittario stimola il dialogo sincero e la voglia di chiarire, mentre Venere in Scorpione intensifica le emozioni e i legami profondi.
