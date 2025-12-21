L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 | Capricorno e Toro i re delle feste

L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 offre spunti di riflessione sui segni più influenzati dalle posizioni planetarie. Capricorno e Toro, in particolare, si distinguono per il loro ruolo come protagonisti delle festività. Venere che entra in Capricorno favorisce un Natale all’insegna di equilibrio e serenità, un momento utile per riflettere sulle relazioni e sui progetti futuri. L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Capricorno e Toro

Oroscopo della Smorfia per la settimana dal 22 al 28 dicembre, il Leone e le botte - Nella settimana che va dal 22 al 28 dicembre, l' oroscopo del Leone viene illuminato dal numero 38 della Smorfia napoletana, noto come 'e mazzate, che si traduce letteralmente in "le botte". it.blastingnews.com

Oroscopo della Smorfia per la settimana dal 22 al 28 dicembre, Gemelli con 'e surice - Nella settimana dal 22 al 28 dicembre, l' oroscopo dei Gemelli si interseca con il numero 11 della Smorfia napoletana: 'e surice, ossia i topolini. it.blastingnews.com

