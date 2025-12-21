L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 | Capricorno e Toro i re delle feste

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 offre spunti di riflessione sui segni più influenzati dalle posizioni planetarie. Capricorno e Toro, in particolare, si distinguono per il loro ruolo come protagonisti delle festività. Venere che entra in Capricorno favorisce un Natale all’insegna di equilibrio e serenità, un momento utile per riflettere sulle relazioni e sui progetti futuri. L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Capricorno e Toro

Nell'oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025, Venere che entra in Capricorno unisce amore e concretezza per un Natale armonioso e sereno. Soprattutto per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

