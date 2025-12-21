L’albero di Natale è forse il simbolo più universale delle festività, eppure le sue origini sono un affascinante groviglio di leggende religiose e antichi riti pagani che risalgono a migliaia di anni fa. Molto prima che diventasse l’abete decorato che conosciamo oggi, le piante sempreverdi avevano un valore simbolico potentissimo per i popoli antichi: rappresentavano la vittoria della vita sulla morte e la promessa che il sole sarebbe tornato a splendere dopo il lungo e buio inverno del solstizio. I Germani e i Vichinghi erano soliti onorare il dio Odino portando in casa rami di abete, convinti che la loro capacità di restare verdi anche sotto la neve fosse un segno di divinità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

L'origine dell'Albero di Natale: tra riti pagani e la "mela rossa" di Adamo

