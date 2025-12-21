L' orchestra della Sanità e il concerto gratuito per Forcella |VIDEO
Un concerto pieno di emozioni quello donato dall'orchestra Sanità Ansamble al popolo di Forcella a chiusura del calendario di eventi natalizio “Per le Scale di Forcella: Una Cantata di Luce”. Nello splendido scenario della chiesa di San Giorgio Maggiore, quella che accoglie le persone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sabato 13 dicembre in occasione della fine dell'anno giubilare e delle festività di Natale il Coro ABF Voices of Italy di Napoli si esibirà in un concerto speciale nella Basilica di Santa Maria della Sanità accompagnati dai musicisti dell' Orchestra Giovanile Sanit - facebook.com facebook
