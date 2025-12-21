L' orchestra della Sanità e il concerto gratuito per Forcella |VIDEO

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concerto pieno di emozioni quello donato dall'orchestra Sanità Ansamble al popolo di Forcella a chiusura del calendario di eventi natalizio “Per le Scale di Forcella: Una Cantata di Luce”. Nello splendido scenario della chiesa di San Giorgio Maggiore, quella che accoglie le persone. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

