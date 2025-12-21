L'orango più raro del mondo è ancora più vicino all'estinzione | uccisi dalle inondazioni che hanno colpito Sumatra

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le inondazioni che hanno colpito Sumatra nel mese di novembre potrebbero aver ucciso decine di oranghi di Tapanuli, la scimmia antropomorfo più rara del mondo e già sull'orlo dell'estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’orango di Tapanuli minacciato dalla corsa all’oro. A Sumatra l’estinzione della scimmia più rara al mondo è già iniziata

