L'orango più raro del mondo è ancora più vicino all'estinzione | uccisi dalle inondazioni che hanno colpito Sumatra
Le inondazioni che hanno colpito Sumatra nel mese di novembre potrebbero aver ucciso decine di oranghi di Tapanuli, la scimmia antropomorfo più rara del mondo e già sull'orlo dell'estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’orango di Tapanuli minacciato dalla corsa all’oro. A Sumatra l’estinzione della scimmia più rara al mondo è già iniziata
Leggi anche: Tra le montagne che hanno ispirato Avatar e l’ascensore più alto del mondo, ecco il Parco di Zhangjiajie
L’orango più raro del mondo è ancora più vicino all’estinzione: uccisi dalle inondazioni che hanno colpito Sumatra - Le inondazioni che hanno colpito Sumatra nel mese di novembre potrebbero aver ucciso decine di oranghi di Tapanuli, la scimmia antropomorfo più rara del ... fanpage.it
L’orango di Tapanuli minacciato dalla corsa all’oro. A Sumatra l’estinzione della scimmia più rara al mondo è già iniziata - Il Martabe gold mine, una vasta miniera costruita all’estremo nord dell’isola, sta per diventare la tomba di questo mammifero ... msn.com
D'ALEMA D'Alema, molto molto raro, parrebbe lucano di Matera, con un ceppo anche nel brindisino a Francavilla Fontana e Brindisi, dovrebbe derivare da dorme patronimiche in D'- riferite al nome turco Alem, probabilmente portato dal padre del capostipite. Il - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.