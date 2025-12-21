L'orango più raro del mondo è ancora più vicino all'estinzione | uccisi dalle inondazioni che hanno colpito Sumatra

Le inondazioni che hanno colpito Sumatra nel mese di novembre potrebbero aver ucciso decine di oranghi di Tapanuli, la scimmia antropomorfo più rara del mondo e già sull'orlo dell'estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

