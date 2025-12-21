Lola Young ha fatto la sua prima apparizione pubblica, a distanza di tre mesi da quando ha avuto un mancamento sul palco durante il concerto tenuto a New York. La popstar inglese ha partecipato il 19 dicembre all’evento natalizio di Lily Allen a Londra apparendo in una foto insieme alla voce di F**k You ed Olivia Rodrigo. Al tempo sesso, l’artista è ritornata sui social, con un nuovo post da quando annunciava di “andare via per un pò”, dopo quanto accaduto il 27 settembre all’ All Things Go Festival al Forest Hills Stadium a New York. “Volevo solo esprimere gratitudine a tutti coloro che mi hanno dato tempo e spazio per riprendermi e mettere la testa in un posto migliore . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lola Young è ritornata in pubblico dopo tre mesi dall’ultimo concerto a New York

