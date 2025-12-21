Locatelli dedica la vittoria ai tifosi | messaggio da leader del capitano dopo Juve Roma Cosa ha scritto – FOTO

Locatelli, capitano della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro la Roma all'Allianz Stadium. Le sue parole – FOTO. La notte dell'Allianz Stadium ha lasciato in dote non solo tre punti fondamentali per la classifica, ma anche la certezza di un gruppo ritrovato nello spirito e nell'unione con la propria tifoseria. A farsi portavoce di questo entusiasmo è Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus affidato al suo profilo Instagram tutta la gioia per la vittoria ottenuta ieri sera contro la Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Il messaggio: "Vittoria per voi".

