Locatelli dedica la vittoria ai tifosi | messaggio da leader del capitano dopo Juve Roma Cosa ha scritto – FOTO

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli, capitano della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro la Roma all’Allianz Stadium. Le sue parole – FOTO. La notte dell’Allianz Stadium ha lasciato in dote non solo tre punti fondamentali per la classifica, ma anche la certezza di un gruppo ritrovato nello spirito e nell’unione con la propria tifoseria. A farsi portavoce di questo entusiasmo è Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus affidato al suo profilo Instagram tutta la gioia per la vittoria ottenuta ieri sera contro la Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Il messaggio: “Vittoria per voi”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli dedica la vittoria ai tifosi messaggio da leader del capitano dopo juve roma cosa ha scritto 8211 foto

© Juventusnews24.com - Locatelli dedica la vittoria ai tifosi: messaggio da leader del capitano dopo Juve Roma. Cosa ha scritto – FOTO

Leggi anche: Locatelli parla da leader dopo Cremonese Juve: il messaggio del capitano sui social fa gasare i tifosi – FOTO

Leggi anche: Locatelli esulta dopo la vittoria della Juve: il capitano lancia un messaggio da leader (anche a Spalletti?) – FOTO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

locatelli dedica vittoria tifosiLocatelli su Instagram: “Tre punti pesanti” - Manuel Locatelli su Instagram celebra il successo dei bianconeri: "Tre punti pesanti davanti alla nostra gente nell’ultima gara casalinga dell’anno. tuttojuve.com

locatelli dedica vittoria tifosiJuventus, Locatelli nel mirino dei tifosi: non ha gradito la sostituzione, quel precedente con Spalletti e la cessione non più impossibile - Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è deluso dai fischi dello stadio al momento del cambio: a gennaio potrebbe partire in presenza di un'offerta importante ... sport.virgilio.it

Juventus, Locatelli dopo il 4-3 sull'Inter: "Felici di aver regalato questa vittoria ai tifosi" - 3 punti che consentono ai bianconeri di trovarsi a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate di campionato, in ... tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.