Fa discutere lo scontro televisivo tra Massimo Martire e una telespettatrice, Antonella. È molto più di una lite da talk show: è il sintomo di una frattura profonda tra chi crede nella sacralità del legame familiare e chi, invece, vede lo Stato come l’unico arbitro legittimo della vita privata. Il cuore della disputa: povertà non è incuria. Durante la telefonata, la telespettatrice ha liquidato come “cavolate” la scelta di una famiglia di vivere in un bosco, portando come prova la sua esperienza personale di ascesa sociale. Ma è proprio qui che Martire ha piazzato il suo affondo più duro, ricordando una verità scomoda: lo Stato non può sequestrare l’infanzia in nome del benessere materiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Lo Stato "proprietario" e il diritto di essere famiglia: perché lo sdegno di Martire è Sacrosanto

