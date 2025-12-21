Lo stato e i bambini del bosco Tutelare sì rieducare no

Lo stato ha il diritto legale di prelevare forzatamente tre bambini conviventi con i loro genitori, affidandoli a una comunità per un periodo non specificato. Questa decisione solleva importanti questioni sulla tutela e il rispetto dei diritti familiari, evidenziando il delicato equilibrio tra protezione dei minori e rispetto dell’autonomia familiare. Lo stato e i bambini del bosco. Tutelare sì, rieducare no.

Respinto il ricorso, i bambini del bosco restano in casa famiglia - I tre bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli devono restare nella struttura protetta di Vasto: la Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del T ... ansa.it

Allarme della tutrice sulla famiglia nel bosco: "I bambini non sanno leggere" - Mai inseriti a scuola, i tre bambini della famiglia nel bosco stanno imparando l’alfabeto, mentre proseguono i controlli sanitari. notizie.it

Il padre dei bambini che vivevano con la famiglia nel bosco: Riporterò a casa i miei figli

I bambini non vengono riuniti ai loro genitori. I giudici (ma che relazioni della assistenti sociali e tecnici hanno) hanno rigettato il ricorso! Lo trovo ATROCE! Un trauma che nessuno potrà mai cancellare. Brutto brutto brutto. I figli NON SONO dello Stato. A v x.com

