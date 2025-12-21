lo stato deve 1 miliardo a tim la sentenza svuota il fondo risarcimenti della manovra

Tim ha vinto una causa avviata contro lo Stato nel 1998, ai tempi della liberalizzazione del mercato della telefonia, quando si chiamava ancora Telecom Italia. Il risarcimento che ne consegue è da 1 miliardo di euro, da versare già il prossimo anno nelle casse dell’ex monopolista. Per situazioni come questa lo Stato ha un fondo apposito, che per il 2026 vale 2,5 miliardi di euro. Nessun problema quindi per la Manovra, ma quella di Tim non è l’unico risarcimento derivato da una sentenza che lo Stato dovrà affrontare. Tim ha vinto un ricorso da 1 miliardo contro lo Stato. La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso del governo, rendendo definitiva la sentenza con cui la corte d’appello di Roma ha condannato lo Stato a pagare 1 miliardo di euro alla società di telecomunicazioni Tim, che un tempo si chiamava Telecom Italia ed era monopolista della telefonia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

