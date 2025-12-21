Lo sport, in tutte le sue forme, dovrebbe rappresentare un esempio di rispetto e fair play. Tuttavia, recenti episodi evidenziano come alcuni comportamenti non siano all’altezza di questi valori. Tra le varie situazioni, si segnala il caso di Allegri Massimiliano, livornese, multato per aver pronunciato parole offensive nei confronti di Oriali. Lo spirito dello sport

Hanno scoperto la maleducazione nei campi di calcio. L'ultimo iscritto alla tribù dei cafoni è Allegri Massimiliano, livornese dalla lingua sciolta, punito con 10mila euro di multa per le offese a Oriali. Singolare che il giudice sportivo non abbia fatto un plissé su insulti e gesti sguaiati di Folorunsho del Cagliari riservati al romanista Hermoso. Non capisco lo stupore, il football vive di ingiurie, minacce, ricatti, partono dalle tribune d'onore e scivolano verso le panchine, entrano sul terreno di gioco e s'infilano tra i vapori degli spogliatoi. La letteratura è affollata di villanie, dal dito di Mourinho nell'occhio di Tito Vilanova al fr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

È un riconoscimento che va oltre il merito. Paolini rappresenta lo spirito dello sport italiano. Determinata, autentica e capace di ispirare, la sua storia ad essere un inno alla diversità come ricchezza

La lezione dei 'giganti' dello sport. Fair play e spirito di sacrificio. Calciatori e cestisti tra i banchi

