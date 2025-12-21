Pinerolo, 21 dicembre 2025 – Adhu Malual non ci sta. L’opposto del Monviso Volley, formazione che milita nella serie A1 femminile, ha subito una serie di insulti razzisti durante la partita che ha visto la squadra piemontese perdere contro Macerata per 3-2. Il fatto di per sè è grave, ma diventa gravissimo se si pensa che le offese si sono allargate ai familiari della pallavolista che erano presenti alla partita diventando il bersaglio della rabbia di questi sedicenti appassionati. Quello che fa notizia, pur non cambiando il peso della questione, è che gli insulti sono arrivati dai tifosi del Monviso Volley che hanno esternato la loro insoddisfazione per la prestazione della giocatrice nel modo peggiore possibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo sfogo di Adhu Malual: “Perché ho ricevuto insulti razzisti dai miei tifosi?”

Pinerolo: "Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa". Lo sfogo di Adhu Malual che denuncia gli insulti razzisti Leggi la news su Volleyball.it o sull'APP. volleyball.it/2025/12/21/not… x.com