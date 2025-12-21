Lo seguono in metropolitana poi scatta la rapina della collana arrestati – VIDEO

Due uomini hanno seguito un giovane all’uscita della metropolitana prima di aggredirlo con calci, pugni e spray al peperoncino, tentando di portargli via la collana d’oro. L’intera scena è stata ripresa da un video e i sospetti sono stati successivamente arrestati.

Lo hanno seguito all’uscita della metropolitana, poi l’aggressione improvvisa: calci, pugni e spray al peperoncino per strappargli la collana d’oro dal collo. È quanto accaduto a un minorenne italiano la sera del 14 gennaio scorso nei pressi della fermata Gerusalemme della linea lilla M5. A distanza di mesi, la Polizia di Stato ha chiuso il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Lo seguono in metropolitana poi scatta la rapina della collana, arrestati – VIDEO Leggi anche: "Avete una sigaretta?", poi scatta l'aggressione con spray urticante ai Murazzi: tre arrestati per rapina Leggi anche: Strappavano collane in metropolitana, 5 arrestati dalla Polizia a Milano – VIDEO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lo seguono in metropolitana poi scatta la rapina della collana, arrestati – VIDEO. Lo seguono in metropolitana poi scatta la rapina della collana, arrestati – VIDEO - Lo hanno seguito all’uscita della metropolitana, poi l’aggressione improvvisa: calci, pugni e spray al peperoncino per strappargli la collana d’oro dal ... ilnotiziario.net

Preso calci e pugni dal branco e derubato del sacchetto con gli acquisti appena fatti: 15enne rapinato in metropolitana - Milano, paura tra le stazioni di Inganni e Bisceglie, in pieno pomeriggio. msn.com

Città Metropolitana, dal Consiglio ok a 72 milioni per le scuole e sicurezza stradale. Entra nel vivo il piano “Scuola Viva in cantiere” La seduta si è aperta con un commosso ricordo del Consigliere metropolitano e Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio. Approv - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.