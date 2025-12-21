Liverpool paura per Isak! L’attaccante svedese segna e si fa male dopo l’intervento di Van De Ven I Reds preoccupati dall’infortunio dell’attaccante svedese

Durante la partita tra Liverpool e Tottenham, l’attaccante svedese Isak ha segnato un gol, ma subito dopo ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio, avvenuto in seguito a un intervento di Van De Ven. I Reds sono ora preoccupati per le condizioni dell’attaccante, temendo possibili complicazioni.

Liverpool, paura per Isak! L’attaccante va a segno contro il Tottenham, ma lascia il campo dolorante al ginocchio. Si attendono gli esami Quello di oggi rischia di essere ricordato come il gol più amaro della carriera di Alexander Isak. L’attaccante del Liverpool aveva appena portato in vantaggio i Reds nella sfida contro il Tottenham, quando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Liverpool, paura per Isak! L’attaccante svedese segna e si fa male dopo l’intervento di Van De Ven. I Reds preoccupati dall’infortunio dell’attaccante svedese Leggi anche: Belotti, intervento dopo l’infortunio contro l’Inter: le condizioni dell’attaccante del Cagliari Leggi anche: Napoli, ancora un infortunio: De Bruyne segna e si fa male La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Liverpool, comprato Isak per 145 milioni di euro: quest'estate il club ha speso quasi mezzo miliardo - Il trasferimento di Alexander Isak dal Newcastle, nell'ultimo giorno di calciomercato, chiude una sessione di trasferimenti aperta con l'acquisto per una cifra poco inferiore di Florian Wirtz. it.euronews.com Isak al Liverpool sarebbe una cosa da fantacalcio: un colpo che varrebbe un altro titolo di Premier League - Dopo aver già ingaggiato Florian Wirtz per una cifra a nove zeri, i campioni d'Inghilterra sono ora disposti ad investire ancora di più per lo svedese. goal.com Il Liverpool ha davvero bisogno di Alexander Isak? Impatto super di Ekitike e fragilità difensiva: le priorità sul mercato sono altre - L’attaccante del Newcastle è considerato il colpo da sogno dei Reds, ma segnare è l’ultimo dei problemi della squadra di Slot in questo momento. goal.com Barnes: “Maradona faceva paura a tutti” John Barnes non ha dubbi quando parla di Diego Armando Maradona. L’ex stella del Liverpool sintetizza così l’impatto del Pibe de Oro sul campo: “Faceva paura ai difensori Diego faceva paura a tutti quanti. Non pote - facebook.com facebook Paura Ian Rush, l’ex centravanti gallese ricoverato d’urgenza in terapia intensiva: condizioni in miglioramento, ore di apprensione per la leggenda ex Juve e Liverpool x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.