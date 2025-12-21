CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 13.18 0.62 secondi di vantaggio di Howden su Wilmsmann! 13.17 Wilmsmann insegue il canadese, insieme a Klufts. Lento Fiva che è staccato rispetto al gruppo. 13.17 Parte la finalissima! Ovviamente Howden è avanti tutti! 13.15 Siamo pronti per la finalissima, con Howden favorito su Wilmsmann, Fiva e Klufts! 13.15 Gara con poche emozioni, con nessuno che ha veramente spinto per raggiungere Duplessis! Quinto il francese, con Mahler sesto, Aujesky settimo e Regez ottavo! 13.14 Mahler insegue il francese che intanto ha 0.35 secondi di vantaggio. 13.13 Parte la finalina! Duplessis prende la testa del gruppo! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Naeslund vince nel femminile! Howden vuole la seconda vittoria di fila a San Candido

