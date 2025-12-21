LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | iniziano gli ottavi maschili Deromedis cerca il riscatto!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 12.06 Il canadese parte davanti con Zuech che si mette ad inseguire. Regez cerca il sorpasso sull’azzurro. 12.05 Terza batteria con Zuech che affronta il canadese Schmidt, lo svizzero Regez e il britannico Davies. 12.04 Bachl sbaglia e va largo, Deromedis supera Bachsleitner e chiude al secondo posto dietro un ottimo Klufts. Tuttavia, l’azzurro dovrebbe fare di più. 12.04 Deromedis costretto ad inseguire in terza posizione, con Klufts che invece prende il largo sul gruppo. 12.03 Ecco Deromedis! Azzurro in seconda batteria con il francese Klufts e i due tedeschi Bachl e Bachsleitner. 🔗 Leggi su Oasport.it
