CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 13.00 Vince il tedesco, con Fiva che lo raggiunge in finale! Poco da fare per Mahler e Aujesky che parteciperanno alla finalina. 12.58 Parte bene Wilmsmann! Fiva insegue il tedesco. 12.57 Qualche attimo di ritardo ma ci siamo, mancano pochi attimi all’inizio della seconda batteria. 12.56 Seconda batteria di semifinale! Ci sono il tedesco Wilmsmann, lo svizzero Fiva, il canadese Mahler e l’austriaco Aujesky! 12.55 SALTA LA PORTA DUPLESSIS! Errore del francese, esce anche Regez. In finalissima ci vanno Howden, ovviamente primo, e Klufts! 12.54 Parte bene Duplessis, ma Howden è in testa e ha intenzione di fare il vuoto! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Howden centra la finale, Barger sfida Smith per il primo posto femminile!

