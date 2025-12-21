LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | Deromedis deve limitare i danni in gara-2

Benvenuti alla cronaca in diretta di LIVE Skicross, Innichen 2025. Oggi si svolge il secondo giorno di gare finali della Coppa del Mondo di skicross, con numerosi atleti italiani in gara. Gli azzurri cercano di migliorare i risultati ottenuti ieri, mentre i favoriti si sfidano per la conquista dei punti importanti. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale. Buona visione.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del secondo giorno di gare finali della Coppa del Mondo di skicross, con diversi azzurri che partiranno per migliorare o ripetere la prestazione di ieri dove hanno trionfato il canadese Reece Howden nella competizione maschile e la svedese Sandra Naeslund in quella femminile. Nella competizione maschile, sono cinque gli azzurri che fanno parte dei trentadue sciatori che gareggeranno: parliamo di Dominik Zuech, che ieri ha concluso alla settima posizione, Davide Cazzaniga che partirà con la diciassettesima pettorina, Simone Deromedis che invece ha ventiquattresima, Federico Tomasoni con la ventisettesima e Edoardo Zorzi con il ventiseiesimo.

