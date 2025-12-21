LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | vittoria n27 in carriera per Sofia Goggia ma che brivido con Cerutti!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA VINCENDO LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 12.14 Sara Allemand 25ma a 1.70. Vediamo se riuscirà a chiudere in zona punti. 12.11 La classifica dopo le prime 30: 1 Sofia Goggia Italia 1:20.24 2 Alice Robinson Nuova Zelanda 1:20.39 +0.15 3 Lindsey Vonn Stati Uniti d’America 1:20.60 +0.36 4 Elena Curtoni Italia 1:20.97 +0.73 5 Camille Cerutti Francia 1:21.06 +0.82 6 Cornelia Hütter Austria 1:21.08 +0.84 7 Ilka Štuhec Slovenia 1:21.14 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: vittoria n.27 in carriera per Sofia Goggia, ma che brivido con Cerutti! Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per risalire in classifica generale Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia balza al comando! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sci alpino, discesa libera maschile in Val Gardena, Von Allmen davanti a Odermatt, Schieder è terzo - Aggiornamento del 20 Dicembre delle ore 14:30; SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per il riscatto. I pettorali di partenza; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson. LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: vittoria n.27 in carriera per Sofia Goggia, ma che brivido con Cerutti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA VINCENDO LA DIRETTA LIVE DEL ... oasport.it

Sci alpino LIVE – SuperG femminile Val d’Isère 2025: orario, start list, italiane e diretta TV - Facebook Twitter Gmail LinkedIn Secondo SuperG femminile della stagione di Coppa del Mondo 2025/2026 oggi a Val d’Isère, dopo l’esordio di St. discoveryalps.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad offrire una domenica di grande spettacolo: emozionanti battaglie sul filo dei centesimi sono pronte a far ... oasport.it

SCI ALPINO: Nel superG della Val Gardena Giovanni Franzoni ha chiuso al terzo posto centrando il primo strepitoso podio della carriera: "Dedicato a Matteo Franzoso, da quando se ne è andato, so che farà tutte le gare insieme a me" x.com

Sci alpino, SuperG: clamoroso Zabystran davanti a Odermatt, Franzoni conquista il primo podio con il terzo posto Il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, regala una giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Sull - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.