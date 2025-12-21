LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia per risalire in classifica generale

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del superG femminile a Val d’Isère, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La gara rappresenta un’occasione importante per Sofia Goggia di migliorare la sua posizione in classifica generale. Seguite con attenzione gli aggiornamenti mentre la competizione si svolge sul ghiacciaio francese. C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Val d'Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.00, ci saranno 53 atlete da 15 Paesi. Saranno otto le azzurre al via della gara odierna: Laura Pirovano partirà col 3, Roberta Melesi col 5, Sofia Goggia col 6, Elena Curtoni con l'8, Sara Allemand col 32, Sara Thaler col 37, Nicol Delago col 41 e Nadia Delago col 47. Finora in stagione è stato disputato un solo superG: a St. Moritz domenica scorsa vinse la neozelandese Alice Robinson, che dunque guida la classifica di specialità con 100 punti, davanti alla transalpina Romane Miradoli, seconda a quota 80, ed a Goggia, terza con 60.

