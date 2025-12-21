LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia balza al comando!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 11.14 Robinson seconda a 15 centesimi da Goggia. La neozelandese ha sciato ancora meglio dell’azzurra nel tratto più tecnico, pagando però dazio dove occorreva la scorrevolezza. Tocca ad Elena Curtoni. 11.13 Vediamo la risposta della neozelandese Alice Robinson. 0.29 di vantaggio al secondo intermedio e 0.23 al secondo. 11.12 FINALMENTE! Sofia Goggia non sbaglia nulla e si porta al comando con 9 decimi secchi su Stuhec. E’ attaccabile al primo intermedio e nell’ultimo, dove ha pagato 1 decimo dalla slovena. 🔗 Leggi su Oasport.it

