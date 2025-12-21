LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia balza al comando!
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 11.14 Robinson seconda a 15 centesimi da Goggia. La neozelandese ha sciato ancora meglio dell’azzurra nel tratto più tecnico, pagando però dazio dove occorreva la scorrevolezza. Tocca ad Elena Curtoni. 11.13 Vediamo la risposta della neozelandese Alice Robinson. 0.29 di vantaggio al secondo intermedio e 0.23 al secondo. 11.12 FINALMENTE! Sofia Goggia non sbaglia nulla e si porta al comando con 9 decimi secchi su Stuhec. E’ attaccabile al primo intermedio e nell’ultimo, dove ha pagato 1 decimo dalla slovena. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per risalire in classifica generale
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per il riscatto. I pettorali di partenza
Sci alpino, discesa libera maschile in Val Gardena, Von Allmen davanti a Odermatt, Schieder è terzo - Aggiornamento del 20 Dicembre delle ore 14:30; SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per il riscatto. I pettorali di partenza; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson.
LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: inizia la gara. Italiane con pettorali bassi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10. oasport.it
Sci alpino LIVE – SuperG femminile Val d’Isère 2025: orario, start list, italiane e diretta TV - Facebook Twitter Gmail LinkedIn Secondo SuperG femminile della stagione di Coppa del Mondo 2025/2026 oggi a Val d’Isère, dopo l’esordio di St. discoveryalps.it
LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: dominio Schwarz, Odermatt e Vinatzer lontani - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it
SCI ALPINO: Nel superG della Val Gardena Giovanni Franzoni ha chiuso al terzo posto centrando il primo strepitoso podio della carriera: "Dedicato a Matteo Franzoso, da quando se ne è andato, so che farà tutte le gare insieme a me" x.com
Sci alpino, SuperG: clamoroso Zabystran davanti a Odermatt, Franzoni conquista il primo podio con il terzo posto Il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, regala una giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Sull facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.