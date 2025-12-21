LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | alle 11.00 la partenza Goggia per il riscatto

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 10.39 I numeri di partenza delle italiane: 3 Laura Pirovano, 5 Roberta Melesi, 6 Sofia Goggia, 8 Elena Curtoni, 32 Sara Allemand, 37 Sara Thaler, 41 Nicol Delago, 47 Nadia Delago. 10.37 I pettorali di partenza: 1 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head 2 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic 3 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle 5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar 6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 7 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle 10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 11 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 13 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head 14 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar 16 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 17 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 18 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic 19 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 20 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol 21 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head 22 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle 24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol 25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head 26 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli 27 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic 28 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic 29 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head 30 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head 31 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle 32 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol 33 25210 MORENO Cande 2000 AND Head 34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic 35 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head 36 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol 37 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol 38 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol 39 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head 40 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar 41 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic 42 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon 43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic 44 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head 45 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic 46 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar 47 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic 48 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol 49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic 50 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle 51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic 52 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head 53 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

