LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA | Schwarz vuole il primo successo Vinatzer non incanta

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE 14.10: Maes all’intermedio ha 62 centesimi di vantaggio 14.09: Questa la classifica quando mancano i migliori otto della prima manche: 1 Fabian Gratz (GER) 2:35.50 2 Marco Odermatt (SUI) +0.34 3 Patrick Feurstein (AUT) +0.42 4 Timon Haugan (NOR) +0.47 5 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.64 6 Žan Kranjec (SLO) +0.68 7 Alex Vinatzer (ITA) +0.80 8 Thomas Tumler (SUI) +0.88 9 Eirik Hystad Solberg (NOR) +0.91 10 Alexis Pinturault (FRA) +0.98 11 Joan Verdú (AND) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

