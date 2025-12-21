CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE 13.58: Proprio in corrispondenza dell’intermedio lo statunitense Gile tocca con lo scarpone ed esce senza alcuna conseguenza. Ora arrivano i big: si parte con Kristoffersen 13.57: Seconda manche da dimenticare per il francese Parand che è solo decimo a 1?17 dalla testa. Rimonta probabilmente da top 10 (o qualcosa in più) per Gratz. Ora Gile 13.56: All’intermedio Parand ha 12 centesimi di ritardo 13.55: Non è la versione brillantissima dello scorso anno quella dello svizzero umoler che va ad inserirsi alle spalle di Vinatzer, sesto a 88 centesimi dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA: Schwarz vuole il primo successo, Vinatzer non incanta, Odermatt cerca la rimonta

