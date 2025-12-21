LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA | Schwarz vuole il primo successo gli azzurri e Odermatt cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE 13.24: In difficoltà anche gli italiani. Alex Vinatzer è costretto ad una miracolosa rimonta nella seconda manche, dopo aver chiuso diciottesimo a metà gara con oltre due secondi di ritardo (+2.01), anche lui bloccato dalla tracciatura e da una lettura sbagliata della neve. Qualificati per la seconda manche Filippo Della Vite (28°, +2.43) e Tobias Kastlunger (30°, +2.63). Eliminati invece Luca de Aliprandini (40°, +2.94), Simon Talacci (42°, +3.02) e Stefano Pizzato (56°, +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

