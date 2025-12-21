LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA | Schwarz trionfa due anni dopo l’infortunio di Bormio! Vinatzer in top 15

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D'ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE 14.28: Si chiude qui la nostra diretta, l'appuntamento è per domani con lo slalom, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.27: Questa la classifica della coppa del mondo generale: 1 Marco Odermatt (SUI) 805 2 Marco Schwarz (AUT) 351 3 Henrik Kristoffersen (NOR) 326 4 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 313 5 Timon Haugan (NOR) 310 6 Stefan Brennsteiner (AUT) 305 7 Loïc Meillard (SUI) 284 8 Vincent Kriechmayr (AUT) 283 9 Alex Vinatzer (ITA) 269 10 Franjo von Allmen (SUI) 259

