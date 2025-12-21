LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2025 in DIRETTA | Odermatt vuole confermarsi re sulla Gran Risa Vinatzer cerca continuità

Segui in diretta il Gigante Alta Badia 2025 di sci alpino, con Odermatt impegnato a confermarsi tra i migliori e Vinatzer alla ricerca di continuità. La gara si svolge sulla storica Gran Risa, una delle piste più prestigiose del circuito. Per aggiornamenti e risultati in tempo reale, clicca qui per la diretta live del supergigante femminile di Val d’Isère dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE 9.48: In campo italiano l’attesa è per Alex Vinatzer che è in grande condizione e ha disputato diverse buone gare, soprattutto in gigante, finora ma attenzione anche a Luca De Aliprandini, veterano azzurro, rinfrancato dal miglioranento delle condizioni della compagna Michelle Gisin, reduce da una brutta caduta, e attenzione anche a Raffaele Della Vite. Gli altri azzurri al via sono Stefano Pizzato, Simone Talacci, Tobias Kastlunger, tutti a caccia di una non facile qualificazione nella seconda manche, mentre non ci sarà purtroppo Giovanni Borsotti che in allenamento ieri si è procurato la rottura del tendine dell’adduttore e uno strappo addominale. 🔗 Leggi su Oasport.it

